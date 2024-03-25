İzmir’de 23 bini aşkın sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 tutuklama

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:32

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:34

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda; 23 bin 386 adet 300 mg sentetik ecza hapı, 310 adet doldurulmaya hazır boş ilaç kutusu ve 140 adet prospektüs ele geçirildi.

Operasyonla ilgili gözaltına alınan M.C.P. (25) isimli şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.