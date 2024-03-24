Özgür Özel, AKP’nin İzmir adayına yüklendi: ‘İzmir’in varlıklarına çökmek istiyorlar’

Yayınlanma: 24.03.2024 - 21:19

Güncelleme: 24.03.2024 - 21:19

Özgür Özel, İzmir Çiğli'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Çiğli Kaymakamlık binası karşısındaki alanda gerçekleştirilen halk buluşmasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Rahmi Aşkın Türeli, Murat Bakan, Mahir Polat, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız ve çok sayıda partili de bulundu.



“ÇİĞLİ’NİN ÖNEMLİ SORUNU VAR, HARMANDALI ÇÖPLÜĞÜ..”

CHP Lideri Özel burada yaptığı konuşmada Çiğli’deki Harmandalı çöplüğü sorununa değinerek şunları söyledi:

“Yapılacak çok iş var. Öncelikle Çiğli Belediyesi’nde ufak tefek sorunlar vardı, ödemelerde ufak tefek gecikmeler oluyordu. Önümüzdeki hafta pazar günü göreve geldikten sonra o iş Onur'a emanet. Çiğli'nin önemli sorunu var, Harmandalı Çöplüğü… Onur, Çevre Mühendisi kardeşimiz. Belediyeciliğe ilk kez niyetleniyor değil. 2021'de kanalizasyon daire başkanlığı görevine geldi. Mesleği gereğince atıklar, çöpler onun konusu. Cemil Tugay ile birlikte çalışıyorlar. 4'üncü büyük alan için çalışıyorlar. Size söz veriyoruz. El ele omuz omuza verecekler Harmandalı Çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracaklar.”

“İZMİR’İN VARLIKLARINA ÇÖKMEK İSTİYORLAR”

Özel, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın ‘Yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz’ söylemlerine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Birileri İzmir’in üzerine kara bulutlar getirmek istiyor. İzmir’in varlıklarına çökmek istiyorlar. İzmir’in özgürlüklerini İzmir’den almak istiyorlar bunun için adaylaştırdılar. İzmir’de çok sıcak karşılanmadılar. Hemen rozetleri çıkardılar, bilboardlardan ampulleri sildiler, Erdoğan'ın resimlerini kaldırdılar, kendilerinin partilerini unutturmaya çalıştılar. Onlar gelince önce İzmir’in mallarını İzmirlilerden alacaklar. Sonra başlayacaklar hayat tarzına karışmaya. Onlar Ramazan da olsa meyhaneleri gezdik, iki klip çektik diye insanları kandırdıklarını sanıyorlar. Bak işine! İzmir kimsenin hayatına karışmaz ama İzmir kimseyi hayatına karıştırtmaz da.”

“31 MART GÜNÜ SANDIKTA SEN BU İŞİN SONUCUNU GÖRÜRSÜN”

İktidarı emekli maaşları ve ikramiyeleri, mazot fiyatları üzerinden eleştiren Özgür Özel, “31 Mart günü sandıkta sen bu işin sonucunu görürsün. Türkiye’de 2.5 milyon genç işsiz yaşıyor. Gençlerin yüzde 62’si öğrenimini sürdürürken ekonomik zorluklar çekiyor. Gençlerin yüzde 38’i ailesi barınma giderlerini karşılayamadığı için ya kayıt donduruyor ya üniversiteyi bırakıyor. Sinema, tiyatro, maç biletleri bir yılda yüzde 100 arttı. AKP’li belediyeler yapmadı ama CHP’li belediyeler son 5 yılda 61 tane yurt yaptı. İzmir’de de bolca yurt olacak, İzmir’de de gençlerin barınma sorununa belediyelerimiz el atacak. İzmir’de de bundan sonra halk lokantaları olacak, 4-5 yaşındaki çocuk sahibi anneler için anne kart, emekli kart olacak. İstanbul’da ne varsa Ankara’da ne varsa CHP’li belediyelerde ne varsa hepsi İzmir’de de olacak” şeklinde konuştu.



