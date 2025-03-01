Akaryakıt istasyonuna 'oyuncak silahlı' soygun
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna uzun namlulu oyuncak silahla girerek kasadaki parayı çalan kar maskeli şüpheli yakalandı. Şüphelinin soygunda kullandığı silahın oyuncak olduğu ve kaçarken delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi.
Afyonkarahisar'da siyah mont ve kar maskesi takan, elinde uzun namlulu silah bulunan şüpheli, istasyon marketine girerek kasiyer N.E.'yi tehdit etti. Korkuya kapılan kasiyer, kasadaki 2 bin 940 TL’yi şüpheliye teslim etti. Parayı alan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin plakasız motosikletle olay yerine geldiğini ve soygunun ardından aynı motosikletle kaçtığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin E.S. olduğu belirlendi. E.S., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
KAÇARKEN DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI
Şüpheli E.S.'nin, soygunda kullandığı uzun namlulu silahın aslında bir oyuncak olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası oyuncağı parçalara ayırarak bir kamyonetin kasasına attığı, üzerindeki montu apartman boşluğundaki yangın dolabına, ayakkabısını binanın dışındaki havalandırma penceresine sakladığı ve kar maskesi ile eldivenlerini yaktığı belirlendi.
Soygunla elde ettiği paraya ise hiç dokunmadan evine getirdiği tespit edilen E.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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