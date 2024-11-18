İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı: 141 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:22

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:24

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 20.26'da Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 7'si çocuk 33 kaçak göçmeni yakaladı.

Saat 03.10, 06.15 ve 10.40'ta ise ilçe açıklarında 1'i motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot olmak üzere 3 lastik bot tespit eden ekipler, bölgelere giderek 54'ü çocuk toplam 119 kaçak göçmeni kurtardı.

Gün içerisinde saat 10.15'te Urla ilçesi Kokar Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, 13'ü çocuk 22 kaçak göçmeni kurtardı. Toplamda 67'si çocuk 141 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.