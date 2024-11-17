İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS'ten ölmesi infial yarattı: AIDS tanısı alan baba ilk defa konuştu!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:44

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:44

Muğla'da yaşayan 8. sınıfa giden 13 yaşındaki A.E.K., AIDS nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. HIV pozitif olduğu anlaşılan çocuğun babasının da AIDS'li olduğu ortaya çıkmıştı.

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANILMADI

Çocuğun hastalığı, turizmci baba K.K.'dan kaptığı değerlendirilirken A.E.K. hayattayken İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı. Ayrıca Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi bilim dallarından rapor istendi.

Durum Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) bildirildi. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde gerekli psikiyatrik muayeneler yapıldı. Yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

"OĞLUMA SARILIP ÖPEMEDİM BİLE"

13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K. ilk defa konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre baba K.K, "Kan vermek istediğimde HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım. Ben de kendi hastalığımı öğrendiğimde şoke oldum. Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" dedi.