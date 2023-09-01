İzmir’de 4 katlı binada yangın paniği!
İzmir’in Bornova ilçesinde ambalaj imalathanesinin en üst katında bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu bitişiğindeki işletmelere sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi.
Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak’ta bulunan ambalaj imalathanesinin çatı katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı, 23.30 sıralarında yangın çıktı.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Dumanları gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabalarının sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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