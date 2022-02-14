İzmir'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, denizde mahsur kalan 96 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Şubat saat 07.50'de Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 28 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı.
İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER
Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ve denizde mahsur kaldığı öğrenilen 39 düzensiz göçmen, Dikili ilçesi açıklarında ise saat 22.15'te 29 göçmen kurtarıldı.
96 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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