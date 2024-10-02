İzmir'de 97 yaşındaki annesini darbeden kişi tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde 97 yaşındaki annesini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Ağabeyi M.P'nin (64) Karataş Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi Leman P'yi (97) görmeye giden İ.P, annesinin evde hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı yaşlı kadının beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
İ.P, annesinin ağabeyi tarafından darbedildiğini savunarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.P, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: #İzmir
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- Pezeşkiyan’dan ilk açıklama!
- YSK’den seçim hazırlığı
- Yeni sezonun ilk fideleri toprakla buluştu