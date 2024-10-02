İzmir'de 97 yaşındaki annesini darbeden kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde 97 yaşındaki annesini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İzmir'de 97 yaşındaki annesini darbeden kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:07

Ağabeyi M.P'nin (64) Karataş Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi Leman P'yi (97) görmeye giden İ.P, annesinin evde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı yaşlı kadının beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

İ.P, annesinin ağabeyi tarafından darbedildiğini savunarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.P, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Etiketler: #İzmir

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