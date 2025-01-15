Nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası kurtardı!

Balıkesir'de nefes borusuna şeker kaçan anaokulu öğrencisini, okul müdürü Altan Demirel yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası kurtardı!
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:32

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Cennetayağı Mahallesi'ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu öğrencisinin nefes borusuna, annesinin okul çıkışında verdiği şeker kaçtı.

Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden veliler, olaya müdahale ederken okul müdürü Altan Demirel yardıma koştu.

Demirel, Heimlich manevrasıyla 4 yaşındaki çocuğun boğazından şekeri çıkararak nefes almasını sağladı.

Öğrenciye müdahalede bulunan Okul Müdürü Demirel, öğrencilerin okuldan ayrıldığı sırada telaşlı velileri fark ettiğini söyledi.

"ÇOCUĞU KURTARDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK"

Velilerin yanına geldiğinde bir öğrencinin boğazına şeker kaçtığını söylediklerini aktaran Demirel, şöyle konuştu:

"Anne oldukça zor durumdaydı, çocuğun sırtına vurmaya çalışıyordu. 'Heimlich manevrası' dediğimiz daha önce ilk yardım eğitimlerinde gördüğümüz manevrayla çocuğun boğazındaki oldukça büyük şekeri çıkardım. Benim açımdan da enteresan bir olaydı. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Çocuğu kurtardığımız için çok mutlu olduk."

Öte yandan okulda yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #Balıkesir #Çocuk #heimlich #şeker

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