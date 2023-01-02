İzmir'de acı ölüm... Yemek yaparken elbisesi tutuşan 97 yaşındaki Şahinaz nine, hayatını kaybetti
İzmir’in Kınık ilçesinde, mutfakta yemek yaptığı sırada ocaktan çıkan ateş ile elbisesi tutuşan 97 yaşındaki Şahinaz Önem, hayatını kaybetti.
Kınık ilçesi Yukarı Mahalle Sulu Sokakta bulunan bir evde, 1 Ocak öğle saatlerinde Şahinaz Önem'in, evde yemek yaptığı sırada ocaktan çıkan ateşle elbisesi tutuştu.
Komşularının evden çıkan dumanı görüp durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise ağır yaralandığı belirlenen Şahinaz Önem, Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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