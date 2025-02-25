İzmir’de alkollü gencin kaçırdığı resmi araç 5 lüks otomobile çarptı

Babasının çalıştığı resmi kurum aracını izinsiz alan 19 yaşındaki genç, alkollü halde direksiyon başına geçti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 5 lüks otomobile çarptı. Kazanın ardından araçların değerini öğrenen genç şok geçirdi.

İzmir’de alkollü gencin kaçırdığı resmi araç 5 lüks otomobile çarptı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:02

İzmir’in Konak ilçesinde 19 yaşındaki E.C.A., babasının çalıştığı kuruma ait resmi aracı izinsiz alarak trafiğe çıktı. Alkollü olduğu belirlenen genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 5 lüks araca çarptı. Kaza sonrası büyük panik yaşayan genç, hasar verdiği araçların lüks olduğunu öğrenince şoke oldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan E.C.A.’nın arkadaşı R.A.K. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerinde bulunan sosyal medya içerik üreticisi Yunus Ceylan, kask kamerasıyla gençle konuştuğu anları kaydetti. Görüntülerde, E.C.A.’nın babasının aracını habersiz aldığını söylediği ve çarptığı araçların lüks olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen E.C.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazada bir aracın kullanılamaz hale geldiği, diğer dört araçta ise maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #lüks #kaza #Konak

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