Kartal’da zincirleme kaza... 6 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı
Kartal’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Olay 22.00 sıralarında Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İ.H.H. idaresindeki 34 HMH 650 plakalı otomobil, 34 MBD 99 plakalı otomobil ve B.K. idaresindeki 35 RIG 13 plakalı otomobile çarptı. Öte yandan kaza bölgesinden geçen 34 BCY 73 plakalı araç polis aracına arkadan çarptı. Sürücünün yolda seyir halindeyken kazayı seyrederken polis aracına çarptığı öğrenildi.
Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada bir ticari taksi ve bir otomobilin de hasar aldığı görüldü.
Kaza nedeniyle Balıkesir Caddesi alt geçidi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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