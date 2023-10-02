İzmir’de Atatürk büstüne saldırı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:57

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:27

İzmir’in Konak ilçesinde Ferahlı Mahallesi’nde geçen yıl tamamen yenilenerek halkın hizmetine açtıkları Ferahlı Parkı’nda bulunan Atatürk büstüne saldırıldı.

Saldırıda Atatürk büstü tamamen parçalanırken, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin ismi yazıldı.

“KİMSENİN HUZUR BOZMAYA HAKKI YOK”

Parkı geçen yıl tamamen yenilediklerini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Biz Konak Belediyesi olarak, bu hain saldırıyla ilgili şikâyetlerimizi adli mercilere ilettik. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri bir an önce bulacağına inanıyoruz. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Muhtarlık binamızın da içinde bulunduğu Ferahlı Parkı’mızı da geçen yıl tamamen yenilemiştik. Atatürk büstümüzün bakım onarımı da yapmıştık. Kimsenin de huzur bozmaya hakkı yok. Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı” diye konuştu.

“ATATÜRK BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜMÜZ OLMALI”

Bir süredir Atatürk heykelleri ve anıtları hedef alınarak benzer saldırıların yurt genelinde düzenlendiğine dikkat çeken Batur, şöyle konuştu:

“Şunun altını önemle çizmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk sevgisi bizim hepimizin en büyük birleştirici gücü olmalıdır. Vatanını canı pahasına savunmuş, düşmandan kurtarmış, bir ülkeyi küllerinden yeniden ayağa kaldırmış, dünyanın saygı duyduğu böylesi büyük bir liderin, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünü toplum olarak aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Dostluğumuza, kardeşliğimize daha da çok sahip çıkmalıyız.”