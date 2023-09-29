Niğde'de Atatürk büstüne saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:48
Niğde'de Atatürk büstüne saldırı: 2 kişi gözaltına alındı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını hedef alan saldırıların yeni adresi Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir ilkokul bahçesi oldu. 

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

 


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