İzmir'de Bakan Soylu'ya protesto

05 Kasım 2021 Cuma, 16:20

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Meydanı’nda düzenlenen ‘Asgari Ücretten Verginin ve Kesintilerin Kaldırılması’ başlıklı basın açıklamasına katılmak için meydanda toplanan DİSK üyesi işçiler, Soylu’yu meydandan geçişi sırasında sırtlarını dönerek protesto etti.