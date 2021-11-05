İzmir'de Bakan Soylu'ya protesto
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de protesto edildi.
CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Meydanı’nda düzenlenen ‘Asgari Ücretten Verginin ve Kesintilerin Kaldırılması’ başlıklı basın açıklamasına katılmak için meydanda toplanan DİSK üyesi işçiler, Soylu’yu meydandan geçişi sırasında sırtlarını dönerek protesto etti.
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