İzmir'de başını 'sera demirine' çarpan kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi.
Işıklar Köyü Bağiçi mevkisindeki tarlada çalışan Nalin Uçkun'un (23) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak örtü altı seranın bulunduğu bölgeye girdi.
BAŞINI VE GÖĞSÜNÜ ÇARPTI
Bu sırada sera demirlerine başını ve göğsünü çarpan Uçkun, yaralandı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Uçkun, hayatını kaybetti.
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