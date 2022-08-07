İzmir'de 191 tarihi eser ele geçirildi

07 Ağustos 2022 Pazar, 09:32

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nadide eserler arasında gösterilen Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce teknik ve fiziki takip sonrası Buca'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke, 1 altın yüzük, 12 pişmiş toprak kap ve 1 metal obje bulundu.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.