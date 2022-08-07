İzmir'de 191 tarihi eser ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nadide eserler arasında gösterilen Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce teknik ve fiziki takip sonrası Buca'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke, 1 altın yüzük, 12 pişmiş toprak kap ve 1 metal obje bulundu.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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