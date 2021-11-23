İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
izmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'taki bir iş yerinin sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) ve A.A. (24) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Habip Ay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ekipler, iş yeri sahipleri A.S. ve V.S.S'yi gözaltına aldı.
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