İzmir'de orman yangını: 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:23
İzmir'de orman yangını: 3 saatte kontrol altına alındı
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Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle alevlere müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


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