Balıkesir'de iki ilçede orman yangını!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsal Çamköy ve Burhaniye ilçesi kırsal Avunduk mahallelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:57
Balıkesir'de iki ilçede orman yangını!
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Bigadiç ilçesinin kırsal Çamköy Mahallesi'nde saat 15.45 civarında orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine ilk etapta gönderilen 1 helikopter, 2 uçak , 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve 50 personel yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

BURHANİYE'DE YANGIN

Bir orman yangını da Burhaniye ilçesinin kırsal Avunduk Mahallesi'nde çıktı. Ormandaki iki noktada birden saat 16.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Alevlere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor


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