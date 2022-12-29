İzmir'de bir kişi parkta ölü bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.
İzmir'in Konak ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir parkta, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Hüseyin Ali Göl'ün (53) hayatını kaybettiği belirlendi.
Göl'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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