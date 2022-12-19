Parkta köpeğe sopalı yumruklu 'işkenceye' gözaltı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, parkta köpeğe sopayla vurarak, yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
General Emir Mahallesi’ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda, 17 Aralık'ta; Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı. Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi.
Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü.
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