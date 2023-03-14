İzmir'de boşandığı kadını yaralayıp, annesini öldüren erkek tutuklandı
İzmir'de boşandığı Seher Genç'i yaralayan, annesi eski Aysel Genç'i ise ateşli silahla öldüren Davut Yiğitoğlu tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşandığı Seher Genç ve annesi Aysel Genç'i sokak ortasında ateşli silahla saldıran Davut Yiğitoğlu tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Pazar günü saat 19.45 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 sokakta fail Davut Yiğitoğlu, sokakta karşılaştığı Seher Genç (31) ve annesi Aysel Genç ile tartıştı, ateşli silah ile Seher Genç'i karnından, Aysel Genç'i ise başından vurdu.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İlk müdahalesi yapılan Aysel Genç İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Seher Genç ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aysel Genç, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Seher Genç'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay yerinden otomobille kaçan fail Davut Yiğitoğlu'nun polise teslim olduğı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Davut Yiğitoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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