İzmir'de büyük tepki çeken olay... Saldırgan çocuk çıktı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:14

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:14

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstünün bulunduğu anıta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

Anıtın duvarlarına "Boş yapma Atatürk" ve hakaret içerikli sözler yazılırken Atatürk kabartmasının yüzü de kırmızı boya ile boyandı.

SİAH BOYA İLE KARALANDI

Anıttaki Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır", "Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece; ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir" sözleri ise siyah boya ile karalandı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri de anıttaki boyaları temizledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Y.İ. olduğunu belirledi. Y.İ.’nin dün adresine operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Y.İ., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.