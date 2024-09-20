İzmir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta Ercüment Yıldırım ile Y.G. ve oğlu E.G. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda göğsünden bıçaklanan Yıldırım, bir süre kaldırımda yürüdükten sonra yere yığıldı.
Yaralı adamı fark eden bir paramedik hemşire müdahalede bulundu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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