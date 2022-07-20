İzmir'de çok sayıda ilçede sahte içki operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı
İzmir'de sahte içki üretip piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de sahte içki üretip piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları ve hurdalıklardan topladıkları çeşitli markalara ait boş şişelere sahte içki doldurarak piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik operasyon düzenledi.
Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerindeki 13 ikamet, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakada arama yapıldı.
Aramalarda, 55 şişe sahte içki bulundu. Bunun yanı sıra tank ve bidonlarda 363 litre sahte içki, 582 litre etil alkol, 20 bin 782 sahte bandrol ve etiket, 10 bin 783 boş şişe, 8 bin 135 şişe kapağı, 5 plastik tank, 115 gümrük kaçağı puro, 17 paket gümrük kaçağı sigara, 73 kaçak sigara sarma kağıdı, cinsel gücü artırdığı öne sürülen 179 ürün, 4 alkolmetre, 29 gram esrar, 14 gram metamfetamin ile sahte içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.
Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Video Haberler
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
- 'Laf atma' kavgasında bıçaklandı: Durumu kritik
- Dolar/TL aralıktan beri en yüksek seviyede
- Büyükçekmece’de 'su samuru' sürprizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Kadıköy'de otomobil büfeye daldı
- 'En tepedekini indirecek biri var mı?'
- Babacan'dan 'HDP'yle işbirliği' açıklaması
- Bakanlık 'tırtıl'ı önemsemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- İki il için uyarı: Sıcaklık 44 dereceyi görecek
- Adnan Oktarcılardan 'FETÖ' suçlaması
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor