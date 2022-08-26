İzmir'de dehşet: 6 aylık hamile kadın, oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde Y.A. (18), 6 aylık hamile olan annesi E.Y.'yi (35) çıkan tartışmanın ardından vucudunun 15 yerinde bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Y.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay saat 21.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan E.Y., iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile henüz belirlenemeyen neden tartıştı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A., bıçakla annesine saldırdı. Anne E.Y., çığlık atarak yardım isterken, art arda aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. E.Y.'nin çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli evde bulunan Y.A.'yı suç aleti ile gözaltına aldı. Yaralı E.Y. ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Durumu ağır olan talihsiz kadının daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- İşte Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o manşet
- 'Umarım Peker'in ifşaları doğru çıkmaz'
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- AKP'li vekiller DP'ye mi geçiyor?
- Gülşen hakkında gözaltı kararı