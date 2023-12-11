İzmir'de dehşet: Annesini öldürdü, cinayeti babasına itiraf etti

Yayınlanma: 11.12.2023 - 08:59

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:11

Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan bir evde, akşam saatlerinde çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Fazile Ç. (43) ile tartışmaya başladı.

BABASINA İTİRAF ETTİ

Yaşanan gerginliğin ardından B.Ç. sert bir cisimle annesinin başına defalarca vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evden ayrılan B.Ç., bir işyerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi.

Oğluyla birlikte eve dönen H.Ç., eşini yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ANNE KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına sert cisimle vurulduğu ve vücudunda kırıklar olduğu saptanan Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibi, şüpheli B.Ç.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerin ardından Fazile Ç.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli B.Ç.'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.