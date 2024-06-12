İzmir'de denizin rengi sarıya döndü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin rengi yeşile, Balçova ilçesinde kahverengiye büründü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, renk değişiminin nedenini değerlendirdi.
İzmir'in iki farklı ilçesinde denizin rengindeki değişim şaşkınlık yarattı. Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağında denizin rengi yeşile, Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkisinde kahverengiye büründü. Çevreye ise kötü koku yayıldı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Dünden itibaren sıcaklığın oldukça artmasıyla beraber, bir anda bizim İzmir Körfezi renklendi. Bu plankton patlamaları nedeniyle Karşıyaka civarı yeşile büründü. Çakalburnu Dalyanı da kahverengi bir renk aldı. Bu renk değişiminin temel nedeni, kirlilik ve plankton patlamaları" dedi.
Prof. Dr. Yaşar, "Özellikle 2007'den sonra derelerin altı betonlandıktan ve fabrikalarda arıtma tesislerinin kapatmaları sonrası maalesef müthiş bir kirlilik başladı. 2011-2012'den sonra yavaş yavaş körfez kokmaya başladı. 2000 öncesine dönmeye başladık. Ardından deniz marulları patladı. Maalesef geçen sene peş peşe toplu balık ölümlerini dahi gördük" diye konuştu.
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