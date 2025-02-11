İzmir'de 'deprem' alarmı... AFAD harekete geçti: 70 kişilik ekip yönlendirildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:09

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:10

Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025'ten itibaren başlayan sismik hareketler hala devam ediyor.

Depremler Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterirken, derinliklerinin 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değişiyor.

AFAD verilerine göre bugüne kadar 3'ten büyük deprem sayısının 1000'e yaklaştı. Kaydedilen en büyük depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

AFAD HAREKETE GEÇTİ

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturuldu.

AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak. Toplantının 12 Şubat Çarşamba ya da 13 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor. Kurul toplantı öncesi yapılan çalışmaları yerinde görecek. Takip ve bilgilendirme toplantısı yapılacak.

70 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP

AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi.

İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sisteminden sadece tsunami uyarısı yapılmayacağı, deprem, sel vb. acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

30 Ekim 2020'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra önce denizde sular çekilmiş, daha sonra Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kalmıştı. Kaleiçi'ne kadar gelen deniz suyu araç ve dükkanlara zarar vermişti.

Kıyıdaki tekneler de zarar görmüştü. Oluşan kısmi tsunamide 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin de boğularak hayatını kaybetmişti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Kıdemli Araştırmacısı ve Sismik Tehlike Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aybige Akıncı, Yunanistan'ın Santorini Adası'nda kaydedilen sarsıntılara ilişkin, "Bu bölge, Santorini Adası'na yakın bir bölgede Amargos fayının uç kısmında. Amargos fayı da geçmişte 1956'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem üretmiş olan bir fay. Buradaki aktiviteler deprem fırtınası olarak tanımladığımız bir aktivite ve fayın uç kısmında" dedi.

İtalya'nın deprem tehlike haritalarını hazırlayan ekipte görev alan Akıncı, Ege'deki deprem fırtınasının bu fayı tetikleyip tetiklemeyeceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Ege'deki aktivitenin tektonik bir olaydan kaynakladığına işaret eden Akıncı, "Afrika kuzeye doğru hareket ettikçe bu bölgede Helenik yay dediğimiz bir yay oluşuyor.Bir dalma batma zonunun oluşturduğu bir yay. Yoğunluğu farklı olan bir ortam bu ve Ege Denizi'nin altına doğru dalıyor. Magma yeryüzüne yükselerek yanardağları, yani deniz içindeki yanardağları oluşturuyor" ifadelerini kullandı.