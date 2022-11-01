AKUT deprem için İstanbul'u örgütledi, sıra Türkiye'de

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile AKUT Vakfı ortaklığında pilot bölge seçilen İstanbul’da başlatılan ücretsiz afet eğitimlerinin kapsamı genişletiyor. Deprem riskine karşı gönüllü olan organizasyon ve ilk müdahale ekiplerinin eğitimi, koordinasyonu, toplanma alanlarına ulaşımı ile idaresinin sağlanması amacıyla AKUT ekiplerince verilen eğitimler İstanbul sınırlarını aşacak.

“İstanbul seninle güvende” sloganı ile başlatılan ve “Türkiye seninle güvende” başlığıyla yola devam eden projenin detaylarını Cumhuriyet ile paylaşan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, “5 bin kişinin toplanma alanlarında organizasyon, 450 kişi de güvenlik eğitimleri alıyor. İstanbul’da eylül ayında başladığımız bu proje sayesinde olası bir büyük depremin ardından en azından 5500 kişi, toplanma alanlarında müdahaleye hazır olacak. Gönüllü olan yurttaşlarımız eğitimlere online portaldan katılabiliyor ve toplanma alanlarındaki organizasyonu da sahada öğreniyor. Eğitimlere Bu projeyi tamamen olası bir İstanbul depremine karşı güvenlik önlemi olması amacıyla başlattık” dedi.

BÜTÜN İLLERE YAYILACAK

Projenin Türkiye geneline yayılacağını ifade eden Mahruki, “Burada elde edeceğimiz sonuçlara göre, hem İstanbul’da projemizi büyüteceğiz, hem de Türkiye genelinde benzer bir çalışma yapacağız. Özü itibarı ile deprem sonrasında ilk 24 saate odaklanan bir çalışma. AKUT Vakfı olarak, diğer sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla birlikte 50 kadar eğitmenle gönüllülere eğitim verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz ortaklığı diğer illerdeki kurumlarla sürdürmek istiyoruz. Yaptığımız doğru ve gerekli bir proje. Bu açından aynı çalışmanın deprem riski olan diğer illerde de sürdürülmesi önemli. Deprem geldiğinde insanlar zaten doğal bir refleks ile çevresine yardım edecekler. Bizim asıl amacımız kaos kaynaklı ikincil riskleri en aza indirebilmek. Bunun için halkımızı bilinçlendirmeye, örgütlemeye ve hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü o an geldiğinde gerçekten hayatımızın en zor 24 saati olacak” diye konuştu.