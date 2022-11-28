İzmir'de derbiyi karıştıran fişekler stada böyle sokuldu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:15

Göztepe-Altay maçı sırasında yaşanan olaylar öncesi ambulans şoförü A.G.'nin fişekleri Gürsel Aksel Stadı'na soktuğu anlar kameralara yansıdı.

Gözaltındaki ambulans şoförünün 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı belirlendi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; A.G. maçtan bir gün önce taraftar grubuyla buluştu ve stada işaret fişeklerini götürmeye karar verdi. Kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, fişekleri Kemeraltı'ndan aldıktan sonra çanta içerisinde ambulans şoförüne teslim etti. O da planladıkları gibi ambulansın aranmamasından yararlanarak fişekleri içeriye aldı. Sonra içeriden bir taraftar çantayı alarak fişekleri taraftarlara dağıttı. Gözaltındaki F.E. de bir tanesini ateşledi. Ambulans şoförü A.G., "Bana gelip teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım, misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı. Onu kimin aldığını bilmiyorum" dedi.