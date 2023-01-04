İzmir'de elektrikli bisiklet faciası! Feci şekilde can verdi
İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 28 yaşındaki Mustafa Akça, hayatını kaybetti.
Yolda elektrikli bisikletiyle seyreden Mustafa Akça, Gedik Mahallesi Mezarlık mevkisinde kontrolü kaybederek düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kafasını çarpan Akça'nın öldüğünü belirledi.
Akça'nın cenazesi Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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