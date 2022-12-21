Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına gözetim önlemi

Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca, motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının kilogram başına tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacağı ifade edildi.

Reuters
21 Aralık 2022 Çarşamba, 11:36
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Motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının ithalatına gözetim önlemi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca, motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının kilogram başına tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Bu kapsamdaki ürünler Ticaret Bakanlığı'nca İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Düzenlenecek gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olarak belirlendi.


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