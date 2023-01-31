İzmir'de elektrikli süpürge hırsızı darbedildi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:17

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:17

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi mağazanın önünde bir süre vakit geçirdikten sonra işyeri önünde bulunan elektrikli mini süpürge kutusunu raftan alıp yere koydu.

Şüphe çekmemek için bir süre daha vakit geçiren hırsız, olayı kameralardan görüp şüphelenen işyeri sahibi Mehmet Yıldırım'ın dikkatini çekti.

Şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden mağaza sahibi, hırsıza doğru koştu. Mağaza sahibine yakalanan hırsız, sokak ortasında darbedildi.

Öte yandan, meydana gelen olay işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde hırsızın mağaza önünde dolandığı, dükkan önünde bulunan elektrikli mini süpürge kolisini alıp yere koyduğu ve daha sonra işyeri sahibine yakalandığı ve darbedildiği anlar yer aldı.

"HIRSIZLIK YAPMASI ZORUMA GİTTİ"

Olayı anlatan işyeri sahibi Mehmet Yıldırım, şüphelinin hırsızlık amacıyla mağazasındaki malı çalmak istemesinin zoruna gittiğini ve bu yüzden kendisini dövdüğünü söyledi. Yıldırım, "Dün üst kattaki ofisimde otururken kameralardan bir kişinin elektrikli mini süpürge aldığını gördüm ve koşarak aşağı indim. Ben hırsız olduğunu anladığım, kaçacağını bildiğim için üzerine koşturdum. Başta hırsızlık yapmadığını söyledi ancak kameraları detaylı incelediğimde planlı bir şekilde hırsızlık yaptığını fark ettik. Piyasa değeri 750 lira civarında olan bir ürün için bunları yapması benim zoruma gitti" dedi.