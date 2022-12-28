Elektrikli süpürgeden 'el bombası' çıktı

Kocaeli’nde ruhsatsız silah satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Tabanca ve tüfeklerin ele geçirildiği operasyonda, elektrikli süpürgenin haznesinden el bombası çıktı.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:07
Elektrikli süpürgeden 'el bombası' çıktı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

SİLAH VE MALZEMELERE EL KONULDU

Gözaltına alınan 8 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 667 tabanca mermisi, 228 uzun namlulu silah mermisi, silah parçaları ve 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

HAZNEDEN ÇIKTI

El bombalarından biri ve bir miktar mermi, elektrikli süpürgenin haznesinde bulundu.

Şüphelilerin Emniyet'teki sorgusu devam ediyor.


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