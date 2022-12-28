Elektrikli süpürgeden 'el bombası' çıktı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:07

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

SİLAH VE MALZEMELERE EL KONULDU

Gözaltına alınan 8 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 667 tabanca mermisi, 228 uzun namlulu silah mermisi, silah parçaları ve 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

HAZNEDEN ÇIKTI

El bombalarından biri ve bir miktar mermi, elektrikli süpürgenin haznesinde bulundu.

Şüphelilerin Emniyet'teki sorgusu devam ediyor.