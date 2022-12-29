Elektrikli süpürgeden 3 kilo uyuşturucu çıktı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi devam eden uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde elektrikli süpürge içinden 3 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

İHA
29 Aralık 2022 Perşembe, 17:44
Elektrikli süpürgeden 3 kilo uyuşturucu çıktı
Abone Ol google-news

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, A.Y. isimli şüpheliye elektrikli süpürge içinde uyuşturucu geleceği bilgisini aldı.

Ekipler narkotik dedektör köpeği Coco ile gelen kolide arama yaptı.

Yapılan aramada elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş vaziyette 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Şüpheli A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

 


muğla süpürge elektrik elektrikli süpürge uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler