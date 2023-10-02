İzmir'de erkek arkadaşını 'yanlışlıkla' vurduğu iddia edilen kadın tutuklandı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:31

Yunus Emre Mahallesi 4246 sokakta, 30 Eylül saat 13.30 sıralarında, Miraç Bulat (22) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Meryem Ö. (18), tabancayla şakalaşmaya başladı.

Meryem Ö.’nün elinde bulunan tabancanın bir anda ateş alması sonucu kafasından yaralanan Miraç Bulat, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Bulat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Bulat’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Meryem Ö. ise, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.