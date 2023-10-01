'Şakalaşırken' başından vuruldu
İzmir’de 18 yaşındaki kadın, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının başından vurulmasına sebep oldu.
İzmir'de dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi’nde Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat’la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat’ın başına isabet etti.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Yaralanan Bulat, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı. Bulat'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
KIZ ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.’nün de gözaltına alındığı kaydedildi.
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