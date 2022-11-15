Merve'yi 18 saat rehin tutan erkek tutuklandı
Çorum'da ayrı yaşadığı Merve K.'yi silahla rehin alan, polisin 18 saatlik çabayla ikna edip, gözaltına aldığı Mustafa Yılmaz isimli erkek, tutuklandı.
Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'ta 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye edilen Mustafa Yılmaz'ın, ayrı yaşadığı Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti.
Evden bir el silah sesi duyulurken, sokakta güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelip, müzakerelere katıldı.
18 SAAT SONRA EYLEMİNE SON VERDİ
Tüfeği gece saatlerinde polislere teslim edip, eylemini tabancayla sürdüren Yılmaz, 18 saat sonra 14 Kasım günü saat 11.00 sıralarında ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Gazetecilere 'Ölecek kadar çok seviyorum' diyen erkek, gözaltına alındı. Mustafa Yılmaz, tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Mustafa Yılmaz, geçen yıl 22 Ağustos'ta bir berber dükkanında Merve K. ile yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu işyeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu ikna edilmişti.
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