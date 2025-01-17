Kocaeli'de 'change' operasyonu: 5 otomobil ele geçirildi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinde düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 5 otomobil ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve araçların motor ile şasi numaralarını değiştirerek (change yöntemi) trafikte kullanılmasını sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Kartepe ilçesindeki bir iş yerine yapılan operasyonda motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 5 otomobil, 36 numaratör, 4 gram skunk ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
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