İzmir'de evin çatısı çöktü... 2'si çocuk 3 kişi yaralandı!

Bayındır ilçesinde yağış sonucu çatısı çöken evdeki kadın ile iki çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:50
İzmir'de evin çatısı çöktü... 2'si çocuk 3 kişi yaralandı!
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İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısı, dün geceki yağmurun etkisiyle çöktü.

Evdeki Nejla Erçolak (35) ile çocukları Berat (11) ve Nerin Erçolak (6) yaralandı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu belirtilen Nejla Erçolak, Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Evde yaralı bulunan kedi için de komşuları Bayındır Belediyesi veterinerlik biriminden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kediyi tedavi altına aldı.


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