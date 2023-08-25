Rize'de heyelan felaketi... 8 ev boşaltıldı, yol çöktü!
Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi. Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yolları ulaşıma kapanırken tedbir amaçlı 8 ev boşaltıldı. Güneysu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu Rize- Güneysu yolunun 4’üncü kilometresinin çökme meydana geldi.
Rize'de gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.
Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.
Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.
3 YIL ÖNCE DE YAŞANMIŞTI!
Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.
Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.
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