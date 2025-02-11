Evlat dehşeti... Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü!
Uşak'ta oğlu T.Y.’nin (29) sırtından bıçakladığı Zeki Yılmaz (53) hayatını kaybetti. T.Y. gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta meydana geldi.
T.Y. henüz belirlenemeyen nedenle babası Zeki Yılmaz'ı sırtından bıçakladı.
Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
T.Y. ise gözaltına alındı. T.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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