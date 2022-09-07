İzmir'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
İzmir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ayşe Y'nin (45) kullandığı 35 BGY 629 plakalı otomobil, Limontepe Mahallesi 9757 Sokak'ta yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Rasha Abdel Kader (32) ve yanındaki 4 çocuğa çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Yasemin Hassan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Rasha Abdel Kader, M.S. (4), A.S. (4) ve B.H. (7) ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fren yerine gaza basarak kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
'BU KAZA İLK DEĞİL'
Ali Fuat Erden Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, kazaya tepki göstererek yetkililerin bölgede önlem almasını istedi. Sivaşan, ''Kaza elbette olacak ama ihmaller kader olmamalı. Burası bir okul güzergahı. Muhtar olarak defalarca yükseltilmiş yaya geçidi talebi yaptık. Ancak okul önlerine yapılabileceğini söylediler. Bu kaza bugün değil de öğrencilerin okula gittiği veya döndüğü esnada olsaydı daha vahim sonuçlar olabilirdi. Bu kaza ilk değil. Daha önce de defalarca ölümlü kaza oldu bu noktalarda. Buradan çok süratli geçiyor araç sürücüleri. Biz yetkililerden buraya kesinlikle yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz" dedi.
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