Antalya'da otomobil ağaca çarptı... Ölü ve yaralılar var!
Alanya ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde A.S.Y. (29) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan Ersin Barcın'ın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğin belirledi.
Yaralılar sürücü A.S.Y. ile araçtaki A.A. (35) ve S.S. (44), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Barcın'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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