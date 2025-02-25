Antalya'da otomobil ağaca çarptı... Ölü ve yaralılar var!

Alanya ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'da otomobil ağaca çarptı... Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:28

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde A.S.Y. (29) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan Ersin Barcın'ın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğin belirledi.

Yaralılar sürücü A.S.Y. ile araçtaki A.A. (35) ve S.S. (44), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Barcın'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.


Etiketler: #Alanya #Antalya #kaza #otomobil

İlgili Haberler

Müjde Ar ve eski bakan eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi!

Müjde Ar ve eski bakan eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi!
Kahramanmaraş’ta acı olay... Kamyonun çarptığı yaya öldü: Sürücü gözaltında

Kahramanmaraş’ta acı olay... Kamyonun çarptığı yaya öldü: Sürücü gözaltında
İzmir’de alkollü gencin kaçırdığı resmi araç 5 lüks otomobile çarptı

İzmir’de alkollü gencin kaçırdığı resmi araç 5 lüks otomobile çarptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler