İzmir'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, saat 01.30 sıralarında Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Haşim Karakoyun (59) yönetimindeki motosiklet Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FJA 904 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
KURTARILAMADI
Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Haşim Karakoyun yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Karakoyun'un öldüğü belirlendi.
Karakoyun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Öte yandan, kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihi İncil yazması İsrail'e götürüldü
- Erdoğan'dan Arınç'a tepki
- Astsubay 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- Naci Görür'den yurttaşlara çağrı: O partiye oy verin
- Ercan'dan deprem bölgesi için kritik tahmin
- Kandilli Rasathanesi'nden 'deprem' açıklaması
- Fransız deprem bilimci açıkladı
- AFAD 'Girmeyin' diyerek uyardı: '6 ve üzeri...'
- AKP yönetimi iki farklı görüşe kulak veriyor
- Deprem mezarlığındaki notlar yürek sızlattı