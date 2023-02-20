İzmir'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 07:18
İzmir'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Feci kaza, saat 01.30 sıralarında Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Haşim Karakoyun (59) yönetimindeki motosiklet Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FJA 904 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

KURTARILAMADI

Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Haşim Karakoyun yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Karakoyun'un öldüğü belirlendi.

Karakoyun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan, kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor


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