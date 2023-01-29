Motosiklet kulübünün eski lideri mahkeme karşısında

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 12:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 12:00

Uluslararası motosiklet kulübü Hells Angels'ın eski lideri Frank Hanebuth ve 49 işbirlikçisi, İspanya mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Frank Hanebuth, İspanyol savcılar tarafından bir suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak ve yasadışı ateşli silah bulundurmakla suçlandı.

İddianameye göre Hells Angels 2009-2013 yılları arasında Hanebuth'un liderliğinde Mallorca'da yasadışı faaliyetler yürüttü. Hanebuth'un atadığı üyelerin, turistik yerlerde gasp, fuhuş, yasadışı ateşli silah edinme ve soygun gibi suçlar işlediği öne sürüldü.

Savcılar, kara para aklama suçundan 4.2 milyon Euro para cezası talebinde bulundu.

Hanebuth'un İngiliz ortağı Paul Witworth'un itiraflarına dayandırılan iddianamede Savcılar, Hanebuth'un, Clerkenwell Suç Sendikası olarak da bilinen İngiliz çetesi Adams ailesiyle bağlantısı olduğunu söyledi.

Savcılar ayrıca, Hells Angels'ın Avrupa'da çok sayıda yabancı üyesi olması ve diğer kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi planları nedeniyle Mallorca'yı seçtiğine inandıklarını belirtti.



Alman vatandaşı Hanebuth, suçlu bulunması halinde 13 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

49 işbirlikçi, 38 yıla kadar hapis cezası alabilir.