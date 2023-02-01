Motosikletli 'hayalet gösterge' hırsızı yakalandı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:51

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:52

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobillerden yapılan hırsızlıklar üzerine soruşturma açtı. Yapılan çalışmalarda Üsküdar'da 2, Ümraniye'de 1 otomobil olmak üzere toplam 3 araçtan hırsızlık yapan kişilerin aynı şüpheliler olduğu belirlendi.

KAMERALAR ANBEAN KAYDETMİŞ

Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle gelerek park halindeki otomobilin yanına yaklaşan hırsızların, elektronik donanımları çalarak hızla kaçtıkları görüldü.

'27 SUÇ KAYDI'

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerden Caner T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 27 suç kaydı olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, kimliği belirlenen suç ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.