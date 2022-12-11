İzmir'de feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı!

İzmir'in Konak İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Emre Dülakaslan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
11 Aralık 2022 Pazar, 06:53
İzmir'de feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı!
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Feci kaza, saat 21.30'da Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. Sahil yolu olarak da bilenen yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Dülekaslan'a, N.A. idaresindeki 35 EAJ 942 plakalı otomobil çarptı.

KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Dülekaslan'ı gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dülekaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Dülekaslan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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